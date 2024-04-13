Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.
Mücadelenin son anlarında ise skordan memnun olmayan taraftarlar, maçın son dakikalarında Fernando Santos'a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, 1-1 girilen son bölümde, "Fernando Santos istifa" tezahüratları yaptı.
Beşiktaş'ta taraftarların tepki gösterdiği Santos, siyah-beyazlıların başında 16 maça çıktı. Beşiktaş, Santos yönetimindeki 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ta Samsunspor beraberliği ile ligdeki galibiyet hasreti de 5 maça yükseldi. Beşiktaş, ligde 5 maçtır kazanamıyor. Siyah-beyazlılar bu süreçte 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
Son Dakika › Spor › Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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