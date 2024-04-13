Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş

Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos\'a soğuk duş

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonunda "Fernando Santos istifa" tezahüratları yaptı. Santos'un Beşiktaş'ı, son 5 maçtır galibiyet alamıyor.

13.04.2024 21:32  Güncelleme: 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.

SANTOS'A TEPKİ

Mücadelenin son anlarında ise skordan memnun olmayan taraftarlar, maçın son dakikalarında Fernando Santos'a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, 1-1 girilen son bölümde, "Fernando Santos istifa" tezahüratları yaptı.

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş'ta taraftarların tepki gösterdiği Santos, siyah-beyazlıların başında 16 maça çıktı. Beşiktaş, Santos yönetimindeki 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ta Samsunspor beraberliği ile ligdeki galibiyet hasreti de 5 maça yükseldi. Beşiktaş, ligde 5 maçtır kazanamıyor. Siyah-beyazlılar bu süreçte 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fernando Santos, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Okan: 8 yemedi ne bu gerginlik 42 57 Yanıtla Ankara null: cok dogru tesbit 23 37
  • Halil Sahin: yeter yahu gönderin gitsin bu adamı 12 milyon euro luk adamı kulübede oturtuyor... Bundan bir cacık olmaz...Sergen en kısa zamanda gelmeli takımın başına... 43 9 Yanıtla Erkut Köse: Sergen en kısa zamanda nasıl gelicek takım çalıştırmıyor mu ? 20 5 Murat Yılmaz: Ben kısa zamanda gelemez abisi. Adam zaten çalışıyor 10 0
  • Hakan Yılmaz: Bence taraftar haklı geç verilmiş bir tepki … 30 5 Yanıtla
  • Depechs Modes: Santos gitti 24 7 Yanıtla
  • Defolu Outlet: ne alaka teknik adamla TAKIM BEŞ PARA ETMEZ BİR GUTBOL OYNUYOR ADAMIN ELİMDEKİ KADRİ ZATEN KAFADAN HAVLU ATMIŞ LİGE FASFATA YAPMAYIN 16 5 Yanıtla
  • Semih Aydın: Sondaklka Sontos gltti serdar toprak tepe geldi 3 2 Yanıtla
  • Mert Doğan: altyapıdan devam ?? 0 0 Yanıtla
  • Onur Göçmez: 'Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık'
    00:41 Onur Göçmez: 'Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık'

    Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.

  • Fernando Santos: 'İstifa etmeyi düşünmüyorum'
    23:26 Fernando Santos: 'İstifa etmeyi düşünmüyorum'

    Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.

  • Markus Gisdol: Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız
    23:16 Markus Gisdol: Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız

    Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.


08:22 İran, İsrail’e “Gerçek Vaat“ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran, İsrail'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
20:11 Kütahya’da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 08:49:38. #1.12#
SON DAKİKA: Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement