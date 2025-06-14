Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor şampiyonluğa ulaşarak yeniden profesyonel liglere döndü.
17 yıl aradan sonra şampiyonluk yaşayan kırmızı-siyahlılar büyük bir sevinç yaşarken yönetimden gelen haber herkesi şaşırttı. Murat Dağtekin'in haberine göre Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. Yakınları devam etmesi yönünde çağrıda bulunurken yalnız bırakıldığına inanan Ulaş Entok görevi bırakmakta ısrarcı.
Bazı taraftarlarda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Entok'a seslenerek "Şampiyon takım başkanının görevi bırakma lüksü yoktur. Bu sezon gereken kenetlenme az da olsa gerçekleşmiştir. Yeni dönemde bu kenetlenme, güçlendirilmiş bir kadroyla devam ettirilmelidir" dedi.
Son Dakika › Spor › Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)