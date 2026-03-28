İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kulübün Finansal Fair Play kurallarını çok sayıda ihlal ettiği öne sürüldü.
İngiliz ekibinin Finansal Fair Play kurallarını 115 kez ihlal ettiği gerekçesiyle yargı sürecinde olduğu belirtilirken, verilebilecek olası ceza futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
İddialara göre Manchester City'nin suçlu bulunması halinde 60 puan silme cezası alabileceği ifade edildi. Bu ihtimal, kulübün ligdeki konumunu doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Sürecin devam ettiği ve nihai kararın henüz verilmediği aktarılırken, gözler İngiliz futbol otoritelerinin vereceği karara çevrildi.
Son Dakika › Spor › Taraftar şokta! Dev kulübe 60 puan silme cezası geliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?