Taraftar şokta! Dev kulübe 60 puan silme cezası geliyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kulübün Finansal Fair Play kurallarını çok sayıda ihlal ettiği öne sürüldü.

115 İHLAL DOSYASI GÜNDEMDE

İngiliz ekibinin Finansal Fair Play kurallarını 115 kez ihlal ettiği gerekçesiyle yargı sürecinde olduğu belirtilirken, verilebilecek olası ceza futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

60 PUAN SİLME CEZASI GÜNDEMDE

İddialara göre Manchester City'nin suçlu bulunması halinde 60 puan silme cezası alabileceği ifade edildi. Bu ihtimal, kulübün ligdeki konumunu doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

KARAR BEKLENİYOR

Sürecin devam ettiği ve nihai kararın henüz verilmediği aktarılırken, gözler İngiliz futbol otoritelerinin vereceği karara çevrildi.