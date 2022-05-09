Taraftarın istediği oldu! Trabzonspor, kutlamalar için Demet Akalın ile anlaştı - Son Dakika
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Taraftarın istediği oldu! Trabzonspor, kutlamalar için Demet Akalın ile anlaştı

09.05.2022 19:28

Trabzonspor kulübü, Altay karşılaşmasından sonraki şampiyonluk kutlamalarında sahne alması için ünlü şarkıcı Demet Akalın ile anlaştı.

Şampiyonluk kutlamaları için dev bir etkinlik düzenlemeye hazırlanan Trabzonspor, organizasyonda Demet Akalın'ın da sahne alması için ünlü şarkıcıyla anlaşmaya vardı.

DETAYLAR İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANACAK

61 Saat'in haberine göre, Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarında yerel ve ulusal şarkıcılarla taraftarları coşturacak. 23.30'a kadar geniş bir etkinlik takvimi oluşturan bordo-mavililer,Kulüp isimli şarkısı kutlamalarda taraftarı coşturan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı organizasyona davet eti. Akalın'dan olumlu yanıt alan Trabzonspor başarılı şarkıcı için geniş bir sahne alanı oluşturacak. Kutlamalarla ilgili tüm detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

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