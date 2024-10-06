Taraftarlar Bülent Uygun\'u İstifa Çağrısında Bulundu

Spor

Sivasspor'un Göztepe'ye 3-2 yenilmesinin ardından Sivassporlu taraftarlar Teknik Direktör Bülent Uygun'u istifaya çağırdı. Taraftarlar maçın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumunun dört bir yanına pankartlar astı.

Sivasspor deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.

Alınan bu son mağlubiyet Sivasspor cephesinde bardağı taşırdı.

Uzun süredir tepkilerin odağında olan ve tüm başarısızlıklarda suçlayacak birini bulan, bazen taraftar, bazen de yönetim suçlayan Teknik Direktör Bülent Uygun'u taraftarlar istifaya çağırdı.

Uygun'u Sivas'ta istemeyen taraftarlar maçın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumun dört bir yanına pankartlar astı. Asılan pankartlarda, "Sivasspor sana uygun değil! En uygunu istifa, taraftar istifa bekliyor, kim o arkandaki 20 kişi?" yazıldı.

Diğer yandan bazı taraftarlar da sosyal medya üzerinden Bülent Uygun'u istifaya çağırdı. - SİVAS