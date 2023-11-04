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Kulüp doktoru taraftarları yıkacak haberi verdi! İşte Muslera'nın son durumu - Son Dakika

Kulüp doktoru taraftarları yıkacak haberi verdi! İşte Muslera'nın son durumu

Son Güncelleme: 04.11.2023 00:42

Kasımpaşa maçında sakatlanan yıldız file bekçisi Muslera için kulüp doktoru Yener İnce'den açıklama geldi. İnce, ''Muslera'nın dirseğinde darbeye bağlı çıkık oluştu. Sahada yerine oturttuk. Bazen yerine oturması yerinde olur, bazen ise ufak bir kırıklık oluşursa sakatlık uzar. Yarın çekeceğimiz MR'da, çıkığa eşlik eden başka bir durum var mı ona bakacağız'' şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan kaleci Fernando Muslera'nın durumu hakkında kulüp doktoru Yener İnce'den açıklama geldi. İnce, Muslera'nın dirseğinde darbeye bağlı çıkık oluştuğunu ve durumun MR sonuçlarına göre netleşeceğini belirtti. Muslera'nın 8 Kasım'da oynanacak Bayern Münih maçında oynayıp oynayamayacağı ise henüz belirsiz.

"DİRSEĞİNDE ÇIKIK VAR"

Muslera'nın son durumu hakkında konuşan Kulüp doktoru Yener İnce, "Fernando Muslera'nın dirseğinde darbeye bağlı çıkık oluştu. Sahada yerine oturttuk. Bazen yerine oturması yerinde olur, bazen ise ufak bir kırıklık oluşursa sakatlık uzar. Yarın çekeceğimiz MR'da, çıkığa eşlik eden başka bir durum var mı ona bakacağız. Eşlik eden bir tablo belirlersek bunun ne kadar zaman alacağını da belirteceğiz" dedi.

BAYERN MUNIH MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

8 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Muslera'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Muslera, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüp doktoru taraftarları yıkacak haberi verdi! İşte Muslera'nın son durumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulüp doktoru taraftarları yıkacak haberi verdi! İşte Muslera'nın son durumu - Son Dakika
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