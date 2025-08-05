Süper Lig devi Galatasaray'ın kaleci transferinde öncelikli hedef olarak belirlediği Ederson için yürütülen görüşmelerde beklenmedik bir tıkanıklık yaşandı.
Brezilyalı file bekçisinin toplam maliyetinin 50 milyon euroya (yaklaşık 2 milyar 350 milyon TL) ulaşması, sarı-kırmızılı yönetimi geri adım atmaya zorladı.
Manchester City, 31 yaşındaki kaleci için 20 milyon euro bonservis bedeli belirlerken, Galatasaray yönetimi bu rakamı fazla buldu. Sarı-kırmızılılar, bu seviyede bir bonservis ödemeye sıcak bakmıyor ve indirim talebiyle beklemeye geçti.
Galatasaray, Ederson için yıllık 6-7 milyon euro aralığında bir maaş bütçesi ayırdı. Ancak Brezilyalı kaleci, İngiltere'de kazandığı net 4 milyon euronun üzerine çıkarak, 10 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme talebinde bulundu. Bu durum, toplamda 30 milyon euro garanti ücret anlamına geliyor. Bu rakamı oldukça yüksek bulan yönetim, kaleci transferinde alternatif isimlere yönelme kararı aldı.
Son Dakika › Spor › Taraftarlar endişeli! Galatasaray'ın aylardır beklediği transfer çıkmaza girdi - Son Dakika
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