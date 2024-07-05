Yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun raporu doğrultsunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmaya çok yakın.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi göre; Fenerbahçe Sevilla forması giyen 27 yaşındaki golcü Youssef En-Nesyri'nin transferi için Sevilla ile anlaşmaya çok yakın.
Performansıyla adından söz ettiren Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun golcü listesinin en başında bulunurken, görüşmelerde ciddi adımlar atıldı. Sarı-lacivertli kulübün kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması da bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Sevilla formasını 41 maçta giyen 27 yaşındaki yıldız golcü, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Taraftarların beklediği haber geldi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi bitirmek üzere - Son Dakika
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