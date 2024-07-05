Taraftarların beklediği haber geldi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi bitirmek üzere - Son Dakika
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Spor

Taraftarların beklediği haber geldi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi bitirmek üzere

Taraftarların beklediği haber geldi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri\'yi bitirmek üzere

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun golcü listesinin başında yer alan Youssef En-Nesyri'nin transferi için sona gelindi. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki golcü için Sevilla ile anlaşmaya çok yakın. Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması da bekleniyor.

05.07.2024 12:51
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Yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun raporu doğrultsunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi göre; Fenerbahçe Sevilla forması giyen 27 yaşındaki golcü Youssef En-Nesyri'nin transferi için Sevilla ile anlaşmaya çok yakın.

MOURİNHO ÖZELLİKLE İSTEDİ

Performansıyla adından söz ettiren Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun golcü listesinin en başında bulunurken, görüşmelerde ciddi adımlar atıldı. Sarı-lacivertli kulübün kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması da bekleniyor.

23 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Sevilla formasını 41 maçta giyen 27 yaşındaki yıldız golcü, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Sevilla FC, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarların beklediği haber geldi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi bitirmek üzere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hidir Akbaba: Ferhat bir onceki habere yorum yapmamissin wc deydin galiba. O habere de bi el ativer de bos gecmesin 17 1 Yanıtla
    ferhat eser: yağmur suyuyla mücadele veriyorum şuan bahçede kardeş ne wc si 8 1
  • ferhat eser: bumu acunun dünyaca ünlü yıldız dediği topçu :))) 4 10 Yanıtla
    ferhat eser: emin ben Beşiktaşlıyım gesede icardi dışında yıldız yok 6 6 Emin Erol: evet öyle tabi Galatasaray İn yıldızlarında gördük 4 2
  • YoH null: super lig te oynayamazlar burası ağır bir lig dünya yıldızı da olsa dünyanın en kötü oyuncusu seçilir çünkü lig kötü kardeşim 7 0 Yanıtla
  • Behzat: bence en önemli transfer iyi bir kaleci. 1 1 Yanıtla

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