Tarihi güne damga vuran an! Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı

Spor

Fenerbahçe camiası, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Ülker Stadyumu'nda bir araya geldi. Fenerbahçe kongre üyeleri, Ali Koç için koreografi yaptı.

ALİ KOÇ'A ÖZEL PANKART

Toplantıya katılan Fenerbahçe kongre üyeleri, kulüp başkanı Ali Koç için özel bir koreografi yaptılar. Üyelerin hazırladığı dev pankartta, "Yolu sen çizdin, birlikte yürüyeceğiz. Sonsuza kadar Ali Koç" ifadeleri yer aldı.