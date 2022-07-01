Bu yıl minik 1 boyda 141, Minik-2 boyda 169, Teşvik-1 boyda 186, Teşvik-2 boyda 180, Tozkoparan boyda 192, Ayak boyda 218, Deste Küçük boyda 251, Deste Orta boyda 198, Deste Büyük boyda 100, Küçük Orta Küçük boyda 428, Küçük Orta Büyük boyda 125, Büyük Orta boyda 135, Başaltı boyunda 98, Baş boyunda ise 54 başpehlivan mücadele edecek.

Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 661'inci randevu başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.