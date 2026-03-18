Tarihi maç öncesi Galatasaray taraftarını kara kara düşündüren istatistik
Tarihi maç öncesi Galatasaray taraftarını kara kara düşündüren istatistik

18.03.2026 10:50
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz takımlarına karşı dış sahadaki performansı ile dikkat çekiyor. Galatasaray'ın İngiliz ekiplerine karşı deplasmanda oynadığı 12 maçta yalnızca 1 galibiyet aldığı, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Bu zorlu istatistik, Liverpool deplasmanı öncesinde işin ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

Galatasaray, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekibin İngiliz takımlarına karşı dış sahadaki performansı dikkat çekti.

DEPLASMAN KARNESİ ZORLU TABLOYU GÖSTERİYOR

Galatasaray, İngiliz ekiplerine karşı deplasmanda oynadığı 12 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte 3 kez sahadan beraberlikle ayrılan temsilci, 8 karşılaşmada ise mağlubiyet yaşadı.

Ortaya çıkan bu istatistik, Liverpool deplasmanı öncesinde işin ne kadar zor olduğunu gözler önüne sererken, sarı-kırmızılı ekip tarihi bir sonuç için sahaya çıkacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • serhat ali serhat ali:
    çok milliyetçiyimdir. ülkemi severim. bu sebeple fetö takımını desteklemeceğim. 2 24 Yanıtla
    musa uzumcu musa uzumcu:
    Galatasarayında çok umurundaydı. 10 2
    xkszncnvmk xkszncnvmk:
    eger milliyetci isen, sen ülkenide sevmiyorsundur. 2 1
  • kenan sar kenan sar:
    iyi ya beraberlikte yarıyor bize 11 2 Yanıtla
  • musa uzumcu musa uzumcu:
    Senin desteğine ihtiyacımız yok, biz bize yeteriz!!! 5 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
