Tarihi maç öncesi Galatasaray taraftarını kara kara düşündüren istatistik

Galatasaray, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekibin İngiliz takımlarına karşı dış sahadaki performansı dikkat çekti.

DEPLASMAN KARNESİ ZORLU TABLOYU GÖSTERİYOR

Galatasaray, İngiliz ekiplerine karşı deplasmanda oynadığı 12 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte 3 kez sahadan beraberlikle ayrılan temsilci, 8 karşılaşmada ise mağlubiyet yaşadı.

Ortaya çıkan bu istatistik, Liverpool deplasmanı öncesinde işin ne kadar zor olduğunu gözler önüne sererken, sarı-kırmızılı ekip tarihi bir sonuç için sahaya çıkacak.