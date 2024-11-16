Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket - Son Dakika
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Spor

Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket

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Ünlü Youtuber Jake Paul, tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson ile ringde karşı karşıya geldi. Tarihi mücadeleyi kazanan Paul, 8. raundun son saniyelerinde beklenmedik bir şekilde Tyson'ın önünde eğilerek saygı gösterisinde bulundu. Raund sonunda iki isim sarılarak kafa kafaya bir süre konuştu.

16.11.2024 08:45
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Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson (58), ünlü Youtuber Jake Paul (27) ile ringde karşı karşıya geldi. Karşılaşma TSİ 08:08'de başladı. Mücadeleyi Jake Paul kazandı.

ÖNÜNDE EĞİLDİ

Tarihi mücadeleyi kazanan Paul, 8. raundun son saniyelerinde beklenmedik bir şekilde Tyson'ın önünde eğilerek saygı gösterisinde bulundu. Raund sonunda iki isim sarılarak kafa kafaya bir süre konuştu.

Jake Paul'dan tarihi maça damga vuran hareket

80 BİN KİŞİ İZLEDİ

ABD'nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadı'nda gerçekleşen organizasyonu 80 bin seyirci takip etti. Tyson-Paul maçı, 2 dakika üzerinden 8 raunt olarak gerçekleşti. Jake Paul, mücadeleyi üç hakemin de ortak kararıyla kazandı. Paul, maç öncesi bahislerde de favori gösterildi. 58 yaşındaki Tyson, 2005 yılından bu yana profesyonel olarak herhangi bir boks maçına çıkmamıştı. Boks kariyerine 2018'de başlayan Jake Paul ise bugüne kadar 11 maça çıkmıştı.

Jake Paul'dan tarihi maça damga vuran hareket
Tarihi maçı kazanan Jake Paul\'dan maça damga vuran hareket

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Son Dakika Spor Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gökhan Biçer:
    Güzel Show du 26 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    Tam bir rezillik izlediniz..Mike yaşlı herşeyi unutmuş para lazım..para için rezil oldu..hafifletilmiş eldivenler kız gibi vurma kacmalar..ikisi arkadaş zaten..tam bir Amerikan tiyyatrosu..saf olmadığım için inanmadım herşey ortada..ama kendini rezil etmeseydi mike 19 1 Yanıtla
  • Baris Barcin:
    Netflix normal çekmedi bile boksu izliyemedik bence paramızı iade etsin netflix 3 1 Yanıtla
  • haydar topçu:
    Rıza kayaalp le maç yapsaydı 1 1 Yanıtla
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