Tarihi maçtan sonra viral olan kare

03.03.2026 09:52
La Liga'nın 26. haftasında sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup olan Real Madrid, 18 yıl sonra ilk kez bu takıma sahasında yenildi. Maçın ardından taraftardan özür dileyen tek futbolcu ise kaleci Thibaut Courtois oldu.

Real Madrid'in La Liga'nın 26. haftasında sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Eflatun-beyazlılar, Getafe'ye Bernabeu'da 18 yıl sonra ilk kez kaybederken taraftardan özür dileyen tek futbolcu Thibaut Courtois oldu.

GETAFE 2008'DEN SONRA İLK KEZ KAZANDI

Getafe, Real Madrid'i deplasmanda en son 2008 yılında mağlup etmişti. Aradan geçen 18 yılın ardından gelen bu galibiyet, konuk ekip adına tarihi bir anlam taşıdı. Bu sonuçla Real Madrid üst üste ikinci yenilgisini aldı ve zirve yarışında yara aldı.

TRİBÜNLERE GİDEN TEK İSİM COURTOIS

El Mundo'nun haberine göre maç sonunda Real Madridli oyuncular soyunma odasına yönelirken, kaleci Courtois tribünlere giderek taraftardan özür diledi. Belçikalı eldivenin bu davranışı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

