Tarihi Terme/Oğuzlu Yağlı Güreşleri 100. Yılını Kutlayacak

Samsun'un Terme ilçesinde asırlık bir geleneği yaşatan Tarihi Terme/Oğuzlu Yağlı Güreşleri, bu yıl 100. kez düzenlenecek. 8 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleşecek güreşler, şölen havasında kutlanacak.

Güreş davetiyelerini dağıtmak ve etkinlik öncesi temaslarda bulunmak amacıyla; Galatasaray Kulübü Başkan Danışmanı, 100. Yıl Güreş Ağası ve Terme sevdalısı Çetin Öztürk, Terme Dernekler Federasyonu(TERDEF) Genel Başkanı ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi İdris Güven, Organizasyon Komite Başkanı ve TERDEF Kadın Kolları Başkanı Nesrin Türe; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve Terme Kaymakamı Metin Maytalman'ı ziyaret ederek güreşlere davet etti.

Ziyaretlerde Terme'nin tanıtımı, güreşlerin tarihi önemi ve organizasyon detayları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 8 Haziran'da gerçekleşecek etkinliğe yoğun katılım bekleniyor.

Başkan Kul: "Birlikte nice yüzyıllara"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Tarihi Terme/Oğuzlu Yağlı Güreşlerinin 100. yıl heyecanı dorukta. 8 Haziran'da bu tarihi organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Yenilenen modern tesislerimizde son hazırlıklarımızı değerlendirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 8 Haziran'da Oğuzlu'da buluşuyoruz, birlikte nice yüzyıllara" dedi. - SAMSUN