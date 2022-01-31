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Tarihi transferde sona gelindi, saatte kazanacağı para ağızları açık bırakıyor! İşte Kylian Mbappe'nin oynayacağı yeni takım - Son Dakika

Tarihi transferde sona gelindi, saatte kazanacağı para ağızları açık bırakıyor! İşte Kylian Mbappe'nin oynayacağı yeni takım

31.01.2022 16:52

Real Madrid, Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe transferinde sona geldi. İspanyol devi, 30 Haziran itibarıyla serbest kalacak Fransız golcü için bonservis ücreti ödemeyecek. Mbappe, Real Madrid'de yıllık yaklaşık 50 milyon euro para kazanacak. Eflatun-beyazlılardan tarihi bir kazanç elde edecek ünlü yıldız, saatte 5 bin 723 euro kazanacak.

Real Madrid uzun süredir peşinde koştuğu Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fransız golcüyle rekor bir anlaşmaya varan Eflatun-beyazlılar, Mbappe'ye yıllık 50 milyon euro ödeyecek.

YILDA 50 MİLYON EURO KAZANACAK

Bild gazetesinin haberine göre, Real Madrid, sezon sonunda Paris Saint-Germain'le sözleşmesi bitecek Kylian Mbappe'yle anlaşmaya vardı. İspanyol devi bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Fransız golcüye yılda yaklaşık 50 milyon euro ödeyecek.

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MBAPPE'YE SEZON BAŞINDA 200 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞLERDİ

Real Madrid geçen yaz Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain'e 200 milyon euro teklif etmiş ancak Fransız ekibi bu transfere onay vermemişti. PSG formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Kylian Mbappe, 19 gol ve 15 asist üretti.

SAATTE 5 BİN 723 EURO KAZANACAK

Real Madrid'den yılda 50 milyon euroyu cebine koyacak Mbappe, saatte 5 bin 273, günde 137 bin 360, haftada 961 bin 500, ayda ise 4.2 milyon euro kazanacak.

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Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Real Madrid, Eflatun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi transferde sona gelindi, saatte kazanacağı para ağızları açık bırakıyor! İşte Kylian Mbappe'nin oynayacağı yeni takım - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tarihi transferde sona gelindi, saatte kazanacağı para ağızları açık bırakıyor! İşte Kylian Mbappe'nin oynayacağı yeni takım - Son Dakika
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