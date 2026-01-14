Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok - Son Dakika
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor\'a burada da rahat yok
14.01.2026 17:54
Tarihinde ilk kez amatör lige düşen Denizlispor, geçmiş borçları nedeniyle FIFA tarafından 6 puan silinince son sıraya gerileyerek Süper Amatör Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden ve ülkemizi Avrupa'da da temsil etmiş Ege'nin köklü kulübü Denizlispor'un tarihinde ilk kez düştüğü amatör ligde de geçmiş borçlarıyla başı derde girdi.

PUAN SİLME CEZALARINDAN KURTULAMADI

Süper Lig döneminden olan borçları yüzünden 5 yıldır transfer yapamayıp 2021'den itibaren Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Denizlispor puan silme cezalarından kurtulamadı.

SÜPER AMATÖR LİG'E DÜŞME TEHLİKESİ

Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta gençleriyle mücadele edip düşme potasından kurtulmaya çalışan Denizlispor, eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinince son sıraya geriledi. Süper Amatör Lig'e düşme tehlikesi yaşayan kulübün durumu taraftarlarını hüzne boğdu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • sm69zgdd4y sm69zgdd4y:
    sap döner keser döner gün gelir hesap döner 12 0 Yanıtla
  • majki4636muko82mert2005. majki4636muko82mert2005.:
    İlahi bit karar. 9 0 Yanıtla
  • ahmet3353 ahmet3353:
    Fenerbahçe nin ahı 3 1 Yanıtla
  • yasin Akkaya yasin Akkaya:
    şükürler olsun 2 1 Yanıtla
