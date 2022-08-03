Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar sürüyor

03.08.2022 12:59
Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar sürüyor

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar devam ediyor.

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirtilen stat kriterlerinin yerine getirilmesi için başlayan çalışmalara Bodrum Belediyesi de destek veriyor.

Statta devam eden çalışmalar kapsamında, naklen yayın çekim ve canlı anlatım platformları, basın çalışma odası, foto muhabirleri odası, basın toplantı odası, sağlık odaları, doping odası, güvenlik ve sistem kontrol odası, naklen yayın araçları, görevliler ve misafirler için yeni otopark alanları yapımı devam ediyor. Saha çevresindeki hazırlıklar sürerken saha içindeki çimleme çalışmaları da yapılıyor.

TFF tarafından giriş kapılarındaki turnikelerde passolig ve güvenlik kamera sistemleri kurulurken, kombine ve passolig satışları ise kulübün Gümbet Mahallesi'ndeki tesislerinde devam ediyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarihi zaferler yaşayan Bodrumspor'un 1. Lig'de de büyük başarılara imza atacağına yürekten inandığını ifade ederek, Bodrumspor'a 1. Lig mücadelesinde başarılar diledi.

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'deki ilk maçında 14 Ağustos'ta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı Sivas Belediyespor yeni sezona Afyon'da hazırlanıyor Sivas Belediyespor yeni sezona Afyon'da hazırlanıyor
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 12:59:17. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement