Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti

17.03.2026 18:59
Almanya Bundesliga'da futbol tarihinde nadir görülen bir istatistik kaydedildi. Bir hafta boyunca oynanan tüm maçların 2,5 gol altında sonuçlanması dikkat çekti. Bu durum, genellikle yüksek gol ortalamalarıyla bilinen ligde alışılmadık düşük skorları beraberinde getirdi.

TÜM MAÇLAR 2,5 ALT BİTTİ

Bundesliga tarihinde ilk kez bir haftadaki tüm maçlar 2,5 gol altı sonuçlandı. Yani oynanan karşılaşmaların hiçbirinde 3 veya daha fazla gol çıkmadı.

GOL ORTALAMASI DÜŞTÜ

Genellikle yüksek gol ortalamalarıyla bilinen Bundesliga'da yaşanan bu durum, futbolseverleri şaşırttı. Hücum gücüyle öne çıkan ligin bu kez kısır geçen maçlara sahne olması dikkat çekti.

NADİR GÖRÜLEN İSTATİSTİK

Futbol tarihinde oldukça nadir rastlanan bu tablo, Bundesliga adına bir ilk olarak kayıtlara geçti ve istatistiksel açıdan önemli bir veri olarak öne çıktı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
