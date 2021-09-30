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Tarsu İdman Yurdu'nda Kalpar dönemi - Son Dakika

Tarsu İdman Yurdu'nda Kalpar dönemi

30.09.2021 07:16
Tarsu İdman Yurdu'nda Kalpar dönemi, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile anlaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile anlaştı.

Teknik direktör Ergün Penbe'yle yolların ayrılmasından sonra arayışa geçen Tarsus İdman Yurdu, Hüseyin Kalpar ile mukavele imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, Kalpar hocayla şampiyonluk yaşayacaklarına inandıklarını söyledi.

Kırbıyık, "2,5 yıldır Tarsus'ta görev yapan teknik direktör Ergün Penbe hocamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyoruz. Hüseyin Kalpar hocamız ülkemizde kendini çok çok kanıtlamış bir hocamız. Başarılı odaklı. Hedefimiz şampiyonluktur. Tarsus için, Tarsus İdman Yurdumuz için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Kalpar, "Bugün Tarsus İdman Yurdu takımımızla anlaşmış bulunmaktayız. Benden önce de çalışmış olan Ergün Penbe hocamıza teşekkür ediyor, b undan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizim de hedefimiz Tarsus İdman Yurdu'nu en iyi yere getirmektir. En iyi yerde bir üst lige çıkmaktır. Tabi hiç bir zaman kolay değildir bunları yapmak. Hedefi yakalamak için çok çalışmamız gerektiğini bilinci içerisindeyiz. İnşallah hep birlikte güzel başarıyı yakalayacağız. Biz çalıştığımız yere en iyi hizmet gayreti içindeyiz. Tarsus'ta olmaktan mutluyum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Tarsu İdman Yurdu'nda Kalpar dönemi
Tarsu İdman Yurdu'nda Kalpar dönemi

Futbol Federasyonu, Hüseyin Kalpar, Ergün Penbe, Tarsus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tarsu İdman Yurdu'nda Kalpar dönemi - Son Dakika Spor


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