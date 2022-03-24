Tarsus İdman Yurdu 99 yaşında - Son Dakika
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Tarsus İdman Yurdu 99 yaşında

24.03.2022 09:09
Tarsus İdman Yurdu 99 yaşında

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, 99. kuruluş yıldönümünü kutladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, 99. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Yarenlik alanı Halk Eğitimi Merkezi önünde toplanan Tarsus İdman Yurdu yöneticileri Ali İlk başkanlığında, taraftarlar ve sporculara altyapı sporcuları ve antrenörler, taraftar grupları belediye bandosu eşliğinde yürüyüşe başladılar.

Yeşilyolu takiben ellerinde Türk bayrakları ve sarı lacivertli Tarsus İdman Yurdu bayrakları ile Cumhuriyet alanına gelen kalabalık grup, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal marşını söyledi.

Başkan Ali İlk, Atatürk anıtına çelenk sunumundan sonra bir konuşma yaptı. İlk konuşmasında, Tarsus'ta ilk futbolu Cumhuriyetten önce ilçede bulunan Amerikan Kolejinin öğretmenlerinin oynadığını daha sonra Tarsuslu gençlerin futbola merak sararak futbol oynadıklarını, ardından 23 Mart 1923 tarihinde Tarsus İdman Yurdu'nun kurulduğunu anlattı.

Ali İlk, kulübün kuruluş evresine gelişini ve liglere katılışını da anlatarak "Tarsus idman Yurdu'na bugüne kadar emek veren, hizmet eden başkan, yönetici, sporcu ve taraftarlarımızın hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Amacımız Cumhuriyetle yaşıt bu güzide kulübü 100. yılında daha üst liglere taşımak olacaktır. Futbola sevdalı, Tarsus'u seven herkesi destek olmaya çağırıyorum" dedi. - MERSİN

Tarsus İdman Yurdu 99 yaşında
Tarsus İdman Yurdu 99 yaşında
Tarsus İdman Yurdu 99 yaşında

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Halk Eğitimi Merkezi, Futbol Federasyonu, Ali İlk, Tarsus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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