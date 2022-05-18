Tarsus İdman Yurdu'na ceza - Son Dakika
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Tarsus İdman Yurdu'na ceza

18.05.2022 16:43
Tarsus İdman Yurdu'na ceza

Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Tarsus İdman Yurdu'na verilen cezaya tepki gösterdi.

Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Tarsus İdman Yurdu'na verilen cezaya tepki gösterdi. Bozdoğan, "Bu karar Tarsus tarafından unutulmayacaktır" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Tarsus İdman Yurdu'na çeşitli disiplin kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile toplam 47 bin TL ceza ve resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası kesildi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Cumhuriyet ile yaşıt olan Tarsus İdman Yurdu'nun liglerde gösterdiği başarı sonrası kentin kenetlendiğini belirterek, "Sporun, Futbol Federasyonu eliyle siyasete alet edilmesi, Tarsus halkına yapılmış büyük bir hakaret olmakla birlikte, şampiyonluğa kenetlenmiş bir şehre kesilmiş en büyük ceza anlamı içermektedir" diye konuştu.

Bozdoğan, şampiyonluk yolunda atılan bu dev adım sonrası böyle bir cezanın kabul edilemez olduğunu, Tarsus İdman Yurdu'nu, eşi benzeri çok az görülen bir emek ve inanç ortaya koyarak, dişiyle tırnağıyla geldiği play-off müsabakasında seyircisinden ayırmaya çalışmanın kabul edilebilir bir yanı olmadığını ifade etti. Tarsus İdman Yurdu'na inançlarının tam olduğunu vurgulayan Haluk Bozdoğan, "Bugün, Türkiye Futbol Federasyonu, bu başarı ve kenetlenmeyi gölgeleyecek, takımımızın çeyrek finaldeki rakibi belirlendikten hemen sonra bu büyük heyecanı alt üst edecek skandal bir karara imza atarak, takımımızı 1 resmi müsabakada sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırmıştır. Değerli Tarsuslular, kıymetli Tarsus İdman Yurdu taraftarı, gönlünüzü ferah tutunuz. Nasıl ki sabahın bir sahibi varsa Tarsus'un da bir sahibi var. Tarsus'un sahibi, bugün bu utanç ve haksızlık karşısında susan siyasi figürleri, Tarsuslu olmaktan başka Tarsus'a hiçbir hayrı dokunmayan vekilleri değil, Tarsus halkıdır. Tarsus İdman Yurdu'na hiçbir destek vermeyen sivil toplum kuruluşları değil, Tarsus İdman Yurdu taraftarıdır. Bugün utanç duyduğumuz, ne amaçla tezgahlandığını çok iyi bildiğimiz bu siyasi kararı bozacak olan Tarsus İdman Yurdu emekçileri ve sporcularıdır. Takımımızın türlü engellemelere, türlü türlü siyasi oyunlara rağmen şampiyon olarak şehre döneceğine olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

Takımın tarih yazdığını ve buna engel olmaya çalışanların Tarsus tarafından unutulmayacağını altını çizen Bozdoğan, "Tarsus İdman Yurdu başarılarının taraflı, tarafsız her siyasi dengeyi bozduğu, Tarsus halkının bu başarılarla kenetlenmesinin birçok siyasi figürü rahatsız ettiği, takımımızın ve teknik heyetimizin Tarsus'ta tarih yazdığı bir süreci baltalayanları, bu haksızlığa sessiz kalanları, bu başarılara gölge düşürenleri Tarsus halkının hiçbir zaman unutmayacağını ve koşullar ne olursa olsun gereken dersi vereceğini bildiriyoruz" şeklinde ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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