Tarsus\'ta Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi 7 Bin 200 Kişiye Hizmet Verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus'ta hizmet veren Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi, Tarsusluların hem bedensel hem de ruhsal sağlığına katkı sağlıyor. Merkez, açıldığı günden bu yana 7 bin 200'den fazla kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sundu.

16-65 yaş arası tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet veren merkezde fizyoterapist, diyetisyen ve psikologlar görev yapıyor. Hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında açık olan merkezde vatandaşlar; beslenme, egzersiz ve psikolojik destek hizmetlerinden yararlanabiliyor.

"Ağrıların kaynağına göre yönlendiriyoruz"

Fizyoterapist Tayfur Çelik, vatandaşlara bütüncül yaklaştıklarını belirterek, "Başvuru yapanları ön değerlendirmeye alıyoruz. Ağrının nedeni psikolojik, kilo kaynaklı veya kas-iskelet sistemi rahatsızlığı olabilir. Danışanlarımızı fizyoterapist, diyetisyen veya psikoloğa yönlendiriyoruz. 2 yılda 7 bin 200'den fazla kişiye hizmet verdik" dedi. Çelik, randevuların Teksin uygulaması ve Alo 185 üzerinden alınabileceğini de hatırlattı.

"Sağlıklı beslenme kronik hastalıkların önüne geçiyor"

Merkezde görev yapan Uzman Diyetisyen Gaye Saban Bozan ise Türkiye'de 3 kişiden 1'inin obez olduğunu belirterek, "Sağlıksız beslenme; diyabet, hipertansiyon, kalp ve böbrek hastalıklarına yol açıyor. Burada kişiye özel beslenme programı hazırlıyoruz. Besinleri ilaç gibi düşünüyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi öğreterek kronik hastalıkların önüne geçiyoruz" diye konuştu.

Pilates ve egzersiz programları yoğun ilgi görüyor

Fizyoterapist Hilal Sur da vatandaşların uygunluk durumuna göre aletli pilates veya ev egzersiz programları hazırladıklarını ifade ederek, "Uygun olan danışanları 15 seans ücretsiz pilates programına alıyoruz. Ağrılar azaldıkça, hem fiziksel hem de ruhsal sağlık olumlu etkileniyor. Talepler çok yoğun, vatandaşlar hizmetten memnun kalıyor" dedi.

"Ruh sağlığı için de destek veriyoruz"

Merkezde görev yapan Psikolog Ali Barış Karamık ise "Hayatın stresi, kaygı bozukluğu, sınav kaygısı veya aile içi sorunlar yaşayanlara destek veriyoruz. Ruh sağlığı ile beden sağlığı birbirini tamamlıyor. Danışanlardan çok olumlu dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar hizmetten memnun

Merkezden aldığı hizmetle ağrılarının azaldığını belirten Esen Şemsi, "Boyun fıtığım vardı, ağrılarım azaldı, duruşum düzeldi. Ücretsiz olması da ayrıca çok güzel" dedi.

21 kilo vererek sağlığına kavuştuğunu belirten Hacer Uğraş ise "Diyet ve sporla geçmişti ömrüm ama istikrar sağlayamıyordum. Bu merkez sayesinde kendimi daha iyi hissediyorum. Özel kliniklere bütçem yetmiyor, burada ücretsiz hizmet alıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN