Tarsus'ta silahlı saldırıda yaralanan spor kulübü başkanı hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan spor kulübü başkanı Tuncay Gengeç, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

UZUN NAMLULU TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Olay, dün akşam Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Site girişine pusu kuran şüpheliler, amatör futbol liginde mücadele eden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç yönetimindeki hafif ticari araca uzun namlulu tüfek ve tabancayla ateş açtı.

ARACINA 33 MERMİ İSABET ETTİ

Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan 2 çocuk babası Gengeç, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Araca 33 merminin isabet ettiğini tespit eden polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.