Tarsus\'ta milli heyecan caddelere taştı

Mersin'in Tarsus Belediyesi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla bayraklarla süslenen araç konvoyu düzenledi. Kenti dolaşan konvoy, vatandaşların da Türk bayraklarıyla eşlik ettiği coşkulu anlara sahne oldu.

Tarsus Belediyesi, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını düzenlediği bayraklı araç konvoyuyla kent geneline taşıdı. Türk bayrakları ve milli takım görselleriyle süslenen belediye araçları, Tarsus'un cadde ve sokaklarında ilerleyerek ay-yıldızlı ekibe destek mesajı verdi. Cumartesi günü oynanacak Paraguay mücadelesi öncesinde Tarsuslular A Milli Futbol Takımı'na moral desteğini güçlü bir şekilde gösterdi. İş yerlerinin önüne çıkan esnaflar ile balkonlarından ve yol kenarlarından Türk bayraklarıyla konvoyu selamlayan vatandaşlar milli heyecana ortak oldu.

Tarsus adeta kırmızı-beyaza bürünürken, Tarsus Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konvoy milli birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan görüntülere sahne oldu. - MERSİN