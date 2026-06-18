Taşbacaspor, Taekwondo İl Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Taşbacaspor, Taekwondo İl Şampiyonu Oldu

Taşbacaspor, Taekwondo İl Şampiyonu Oldu
18.06.2026 13:01
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Kdz. Ereğli Taşbacaspor, minik taekwondocularıyla il şampiyonu olarak Isparta'daki yarı finallere katılacak.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen Minikler Taekwondo Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Taşbacaspor Kulübü, elde ettiği derecelerle takım halinde il şampiyonu oldu. 17 Haziran'da gerçekleştirilen seçmelerde başarılı bir performans sergileyen Taşbacasporlu sporcular, 7 birincilik, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde ederek organizasyona damga vurdu. Kazanılan sonuçlarla takım halinde şampiyonluk kupasını kaldıran Ereğli temsilcisi, önemli bir başarıya imza attı. İl seçmelerinde kendi kategorilerinde birinci olan sporcular, 4-6 Temmuz tarihleri arasında Isparta'da düzenlenecek Minikler Taekwondo Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri'nde Zonguldak'ı temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyon sporcular şu isimlerden oluştu:

Erkeklerde 27 kiloda Alp Günaslan, 40 kiloda Abdullah Delibaş, 45 kiloda Kerem Gebeş ve +57 kiloda Talha Pulat birinci oldu.

Kızlarda ise 27 kiloda Yağmur Azra Odabaş, 40 kiloda Elif Korkmaz ve +57 kiloda Zeynep Erva Karataş altın madalya kazandı.

Taşbacaspor Kulübü Antrenörleri Levent Bayrak ve Oktay Bozkurt, turnuva sonunda yaptıkları açıklamada sporcuların ortaya koyduğu mücadeleden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Antrenörler, takım halinde elde edilen şampiyonluğun gurur verici olduğunu belirterek, Isparta'da yapılacak yarı final müsabakalarında da aynı başarıyı sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Isparta, Ereğli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taşbacaspor, Taekwondo İl Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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