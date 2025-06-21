Taşkent'te Cimnastik Başarısı!

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda mücadele eden milli sporcular, birer altın ve gümüş madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Mert Efe Kılıçer, erkekler yer aletinde 13.300 puanla 4'üncü, barfikste 11.700 puanla 6. olarak finale yükseldi.
Barfiks finalinde 13.250 puanla zirvede yer alarak altın madalya elde eden Mert Efe, yer aleti finalini 12.900 puanla 5. sırada tamamladı.
Mehmet Ayberk Koşak ise erkekler halka aletinde 13.800 puanla 2'nci, yer aletinde 13.000 puanla 6. sırayı alarak finale kaldı.
Finalde halka aletinde 13.400 puanla 2. sırayı elde ederek gümüş madalya kazanan Mehmet Ayberk, yer aletinde 12.200 puanla 7. oldu.
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