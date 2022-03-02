Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası - Son Dakika
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Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası

02.03.2022 15:21
Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından kültür, sanat ve spor etkinlikleri kapsamında bowling turnuvası düzenleneceği bildirildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından kültür, sanat ve spor etkinlikleri kapsamında bowling turnuvası düzenleneceği bildirildi.

Sosyal belediyecilik alanında bölgenin önde gelen belediyesi olan Tatvan Belediyesi, kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra spor dalında da etkinlikler düzenliyor. Tatvan Yaşam AVM yönetimi ile ortaklaşa düzenlenen bowling turnuvası için 16 yaş ve üzeri vatandaşların başvuru yapabileceği belirtildi. Bowling turnuvasına katılacak yarışmacıların 2 Mart Çarşamba günü saat 20.00'ye kadar Tatvan Yaşam AVM Bowling Kafe'de kayıt yaptırmaları gerektiği kaydedildi. - BİTLİS

Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası
Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası
Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası
Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası
Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası
Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası

YORUMLAR
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Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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