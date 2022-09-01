Tatvan'da onlarca çocuk güreşle tanıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan'da onlarca çocuk güreşle tanıştı

01.09.2022 02:46
Tatvan'da onlarca çocuk güreşle tanıştı

- Tatvan'da onlarca çocuk güreşle tanıştı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları' projesi çerçevesinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde onlarca çocuk güreş sporuyla tanıştı.

- Tatvan'da onlarca çocuk güreşle tanıştı

BİTLİS - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları' projesi çerçevesinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde onlarca çocuk güreş sporuyla tanıştı.

Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, ebeveynlerde sporu alışkanlık haline getirmek ve ilçede yetenekli sporcuları keşfederek milli sporculuk seviyesine getirmek için eğitimlerine devam ediyor. Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları çerçevesinde Tatvan Spor Salonu'nda 5-18 yaş arası çocuklar yaz tatillerini spor yaparak değerlendiriyor. Spor okullarına katılım sağlayan çocuklar keşfedilerek güreş sporuna yönlendiriliyor. Güreş Antrenörü Onur Öztemiz'in gözetiminde güreş sporuyla tanışan çocuklar, antrenmanlara katılarak milli sporcu olmak için yoğun tempo ile çalışmalarını sürdürüyor.

Amaçlarının yetenekli çocukları keşfedip milli takıma, olimpiyatlara ve dünya şampiyonluklarına göndermek olduğunu dile getiren Güreş Antrenörü Onur Öztemiz, "Burada yetiştirdiğimiz gençlerle en yetenekli sporcuları oralara gönderip geri kalan sporcularımızı da antrenör, beden eğitimi öğretmeni gibi branşlara yönlendiriyoruz. Bakanlığımızın açmış olduğu Yaz Spor Okulu ile dışarıda olan 10-11 yaş aralığındaki yeteneklerini keşfettiğimiz sporcuları bünyemize alıp kış boyunca eğitimlerimize devam ediyoruz. Yaz Spor Okulu'nda 100 öğrenciye ulaştık. Bu öğrencilerden en az 60 sporcu müsabakaya katılacak seviyeye geldi. Çocukların özgüvenleri ve fiziki yapıları geliştiği için kendilerini daha rahat ifade edebiliyor. Herkes çocuğunu spora yönlendirsin. Sadece güreş için değil, tüm spor dalları için çocukların yönlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sportif ve fiziksel anlamda gelişme sağladığını dile getiren milli sporcu Doğan Taş da, "Dışarıda birçok insan görüyorum ve boş boş gezenler oluyor. Güreş sporu bana büyük bir katkı sağladı. Sportif ve fiziksel anlamda bayağı bir gelişmem oldu. Amacım, ileride dünya şampiyonasına ve olimpiyatlara gitmek istiyorum. Günümüzdeki Rıza Kayaalp ve Taha Akgül gibi sporcular ile çalışmak istiyorum. Bireysel sporlarda en iyi gelebileceğim yer olan güreşi seçtim. İleride olimpiyat şampiyonluğuna katılmak istiyorum. Derece yaparsam eğer aileme de katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Fatih'te yaşlı adamı bitkisel hayata sokan kaza kamerada Fatih'te yaşlı adamı bitkisel hayata sokan kaza kamerada Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay'dan 'Çocuk ve Genç Dostu Kitap' Listesine Tepki: 'Soyut Düşünce Kabiliyetinin Tam Gelişmediği Çağdaki Yavrularımıza... Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay'dan 'Çocuk ve Genç Dostu Kitap' Listesine Tepki: 'Soyut Düşünce Kabiliyetinin Tam Gelişmediği Çağdaki Yavrularımıza...
Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tatvan'da onlarca çocuk güreşle tanıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:54 Türkiye'nin en gizemli yeri! İçerideki hava sadece 300 kişiyi yaşatabilir
00:06 Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı
00:05 Kışa girmeden doğal gaza büyük zam!
23:34 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i geri dönüyor! İşte rol alacağı yapım
23:24 Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
23:18 Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da!
23:04 Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti
23:02 Av sezonu coşkulu başladı! Balıkçılar "Vira Bismillah" sözleriyle ilk ağları atmaya başladı
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 02:46:35. #1.12#
SON DAKİKA: Tatvan'da onlarca çocuk güreşle tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement