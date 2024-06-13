Tatvan'da Spor Liseleri İçin Hazırlık Kursu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tatvan'da Spor Liseleri İçin Hazırlık Kursu Açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yetenekle öğrenci alan spor liselerinin sınavlarına hazırlık amacıyla ücretsiz kurs açıldı. Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursa öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Kurs, haftanın 7 günü devam ediyor ve bayram tatilinde de devam edecek. Kaymakam Dr. Remzi Demir'in destekleriyle açılan kurs sayesinde öğrenciler, spor liseleri sınavlarına hazırlanma imkanı buluyorlar.

13.06.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yetenekle öğrenci alan spor liselerinin sınavları için hazırlık kursu açıldı.

Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak açılan kursa öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir'in destek ve katkılarıyla açılan kursun yoğun ilgi gördüğünü belirten Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Doymaz, haftanın 7 günü devam eden kursun bayram tatilinde de devam edeceğini söyledi. Spora ve sporcuyu önem verdiklerini kaydeden Doymaz, gençlerin sporun her alanında başarılı olması için yoğun çaba harcadıklarını ifade ederek, "Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak İlçe Kaymakamımız Dr. Remzi Demir'in destek ve katkılarıyla ilçemizdeki 8. sınıf öğrencilerimize yönelik kursumuzu başlattık. Açmış olduğumuz kurs sayesinde öğrencilerimiz yetenekle öğrenci alan spor liselerinin sınavlarına hazırlanma imkanı buluyorlar. Şu an hali hazırda 100 öğrencimiz kursa devam ediyor. Kurs kayıtlarımız da aynı şekilde devam etmektedir. Haftanın 7 günü devam eden kurslarımızda öğrencilerimiz hem yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor hem de sınava en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Ben bu vesile ile değerli katkılarından dolayı kaymakamımıza teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Gençlik, Tatvan, Bitlis, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tatvan'da Spor Liseleri İçin Hazırlık Kursu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti G7 zirvesinde dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:40:03. #1.11#
SON DAKİKA: Tatvan'da Spor Liseleri İçin Hazırlık Kursu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement