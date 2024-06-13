Tatvan'da Spor Liseleri İçin Hazırlık Kursu Açıldı

Spor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yetenekle öğrenci alan spor liselerinin sınavları için hazırlık kursu açıldı.

Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak açılan kursa öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir'in destek ve katkılarıyla açılan kursun yoğun ilgi gördüğünü belirten Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Doymaz, haftanın 7 günü devam eden kursun bayram tatilinde de devam edeceğini söyledi. Spora ve sporcuyu önem verdiklerini kaydeden Doymaz, gençlerin sporun her alanında başarılı olması için yoğun çaba harcadıklarını ifade ederek, "Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak İlçe Kaymakamımız Dr. Remzi Demir'in destek ve katkılarıyla ilçemizdeki 8. sınıf öğrencilerimize yönelik kursumuzu başlattık. Açmış olduğumuz kurs sayesinde öğrencilerimiz yetenekle öğrenci alan spor liselerinin sınavlarına hazırlanma imkanı buluyorlar. Şu an hali hazırda 100 öğrencimiz kursa devam ediyor. Kurs kayıtlarımız da aynı şekilde devam etmektedir. Haftanın 7 günü devam eden kurslarımızda öğrencilerimiz hem yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor hem de sınava en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Ben bu vesile ile değerli katkılarından dolayı kaymakamımıza teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - BİTLİS