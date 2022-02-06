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Tatvan'da "Uluslararası Muay Thai Müsabakası" düzenlendi - Son Dakika

Tatvan'da "Uluslararası Muay Thai Müsabakası" düzenlendi

06.02.2022 12:48

- Tatvan'da "Uluslararası Muay Thai Müsabakası" düzenlendi Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından "Uluslararası Muay Thai Müsabakası" yapıldı.

- Tatvan'da "Uluslararası Muay Thai Müsabakası" düzenlendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından "Uluslararası Muay Thai Müsabakası" yapıldı.

Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün spor salonunda yapılan turnuvaya; İran, Azerbaycan ve Türkiye'den 50 sporcu katıldı. 3 ülkenin katılımıyla yapılan 6 günlük kampın sonunda sporcular arasında Muay Thai Uluslararası Dostluk Turnuvası yapıldı. Çekişmeli geçen turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve hediyeleri takdim edildi.

Kampın ardından sporcuların gelişimlerini görmek amacıyla Muay Thai Uluslararası Dostluk Turnuvası düzenlediklerini belirten Muay Thai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, "Tatvan'da İran, Azerbaycan ve Türk sporcuların katılımıyla 6 günlük bir kamp düzenledik. Bu kampın sonunda Muay Thai Uluslararası Dostluk Turnuvasını sporcuların kamptan sonra nasıl geliştiklerini gözlemlemek için yaptık. Sporcuların gelişiminden çok memnunuz. İnşallah bundan sonra bu kampları daha da arttırarak Doğu Anadolu ve Bitlis'teki sporcularımızın gelişimine katkıda bulunacağız. Yarın kampı sonlandırıp sporcuları evlerine göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Kampın Bitlis ve Tatvan için iyi bir tanıtım olduğunu söyleyen Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak ise "3 ülkenin katıldığı bu büyük müsabakada İran, Azerbaycan ve Türk sporculardan oluşan 50 sporcumuz var. Bir haftadır burada kamp sürecindeler ve kampları çok verimli geçti. İlçemizi ve ilimizi çok beğendiler. Seyirci katılımı yüksek olan bir müsabaka izledik. Sporcular kıyasıya mücadele ediyorlar. Onlar için yorucu geçti. İlçemiz ve ilimiz için iyi bir tanıtım oldu. Çok verimli kamplar bizi bekliyor. Daha iyi ve başarılı sporcular yetiştireceğiz" dedi.

Tatvan'da Uluslararası Muay Thai Müsabakası düzenlendi
Tatvan'da Uluslararası Muay Thai Müsabakası düzenlendi
Tatvan'da Uluslararası Muay Thai Müsabakası düzenlendi
Tatvan'da Uluslararası Muay Thai Müsabakası düzenlendi
Tatvan'da Uluslararası Muay Thai Müsabakası düzenlendi

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Muay Thai, Türkiye, Bitlis, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tatvan'da 'Uluslararası Muay Thai Müsabakası' düzenlendi - Son Dakika Spor


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