Tatvanlı sporculardan büyük başarı

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvasına katılan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki sporcular büyük başarı elde etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 18- 27 Ocak tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen ve 76 ilden 4 bin 300 sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Turnuvasına Bitlis'ten de 15 sporcu katıldı. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda yapılan şampiyonada Hasan Eripek ve Seyit Ali Arıcı rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Mustafa Kurt, Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi olurken Gamze Korkmaz ise Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, antrenörleri tebrik ederek sporculara başarılar dilediğini belirterek, "18-27 Ocak 2022 tarihlerinde Ordu ilinde yapılan Türkiye Kick Boks Turnuvasına toplam 15 sporcumuz katıldı. Sporcularımızdan Hasan Eripek ve Seyit Ali Arıcı Türkiye şampiyonu, Mustafa Kurt Türkiye 2.'si, Gamze Korkmaz Türkiye 3.'sü olmuştur. Sporcularımızdan Mehmet Yalçın, Tuğçe Korkmaz, Muhammed Karayılan, Sultan Ergüven, Özlem Melek Korkmaz ve Abdulselam Kurt ise ön eleme ve eleme maçlarını geçerek çeyrek finalde turnuvaya veda ettiler" dedi. - BİTLİS