Tavas Belediyespor, İl Şampiyonasında Büyük Başarı Elde Etti

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Denizli Kulüpler Arası İl Şampiyonası Yarışması'nda Tavas Belediyesispor Kulübü 3 farklı dalda 1'inci, 1dal da 2'ncilik kazandı. İl genelinde düzenlenen yarışmalarda başarı elde eden Tavas Belediyespor Kulübü, Denizli'yi Bölge Finalinde temsil etmeyi hak kazandı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Denizli Kulüpler Arası İl Şampiyonası Yarışması'nda Tavas Belediyespor büyük başarı elde etti. Büyükler Düzenlemeli Dalında 1'incilik, Yıldızlar Düzenlemesiz Dalında 1'incilik, Büyükler Düzenlemesiz Dalında 1'incilik ve Yıldızlar Düzenlemeli Dalında 2'ncilik elde eden Tavas Belediyespor Kulübü Denizli'yi Bölge Finalinde temsil edecek.

"Kültürümüzü sahnede yaşatan sporcularımız, azim ve emekleriyle ilçemizi gururlandırdı"

Tavas Belediyespor Kulübünün başarılı yarışmacılarını kutlayan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Denizli Kulüpler Arası İl Şampiyonası Yarışması'nda Tavas Belediyesispor Kulübü olarak büyük bir başarıya imza attık. Kültürümüzü sahnede yaşatan sporcularımız, azim ve emekleriyle ilçemizi gururlandırdı. Halk oyunları ekiplerimiz, şimdi bölge finalinde yarışacak. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan, yarışmaları yakından takip eden ve ödül töreninde sporcularımıza destek veren Tavas Kaymakamımız İsmail Demir'e teşekkür ederiz. Tavas Belediyesi olarak, halk oyunlarımıza her zaman destek olmaya, kültürümüzü yaşatan sporcularımızın yanında durmaya devam edeceğiz! Bölge finalinde de başarılar diliyor, tüm ekibimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ