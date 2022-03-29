Tavas'ta futsal turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Tavas'ta futsal turnuvası sona erdi

29.03.2022 16:45
Tavas'ta futsal turnuvası sona erdi

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce koordine edilen Okul Sporları Futsal Küçükler müsabakaları tamamlandı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce koordine edilen Okul Sporları Futsal Küçükler müsabakaları tamamlandı.

Tavas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından koordine edilen Okul Sporları Futsal Küçükler müsabakaları Tavas İlçe Spor Salonunda tamamlandı. Okul Sporları Futsal Küçük Kızlar ve Erkekler müsabakalarında şampiyon olmak için mücadele eden takımlar, büyük alkış aldı. Müsabakalar sonunda Küçük Kızlarda Baharlar Ortaokulu Küçük Erkeklerde ise Kızılcabölük Atatürk Ortaokulu Şampiyon oldu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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