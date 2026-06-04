Tavaslı Elif Dilara Davulcu Avrupa dart şampiyon oldu - Son Dakika
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Tavaslı Elif Dilara Davulcu Avrupa dart şampiyon oldu

Tavaslı Elif Dilara Davulcu Avrupa dart şampiyon oldu
04.06.2026 09:47  Güncelleme: 09:49
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Tavas Belediye Spor Kulübü sporcusu Elif Dilara Davulcu, Slovakya'daki IDF Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda U18 Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Tavas Belediye Spor Kulübü sporcusu Elif Dilara Davulcu, Slovakya'da düzenlenen IDF Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda U18 Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak hem Türkiye'ye hem de Tavas'a büyük gurur yaşattı.

Denizli'nin Tavas ilçesi, uluslararası spor arenasından gelen sevindirici bir başarıyla gururlandı. Tavas Belediye Spor Kulübü sporcusu Elif Dilara Davulcu, Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen IDF Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda U18 Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Avrupa'nın farklı ülkelerinden başarılı genç sporcuların katıldığı organizasyonda üstün bir performans sergileyen Elif Dilara Davulcu, rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Genç sporcu, elde ettiği şampiyonlukla hem Türkiye'yi hem de memleketi Tavas'ı uluslararası platformda başarıyla temsil etti. Disiplini, azmi ve mücadeleci ruhuyla dikkat çeken Elif Dilara Davulcu, Avrupa şampiyonluğu başarısıyla Türk dart sporuna önemli bir katkı sağladı. Şampiyonanın ardından Türk bayrağını göndere çektiren genç sporcu, büyük takdir topladı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık da yayımladığı kutlama mesajında, Elif Dilara Davulcu'nun elde ettiği başarının ilçe için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Tatık, "Tavas Belediye Spor Kulübü sporcumuz Elif Dilara Davulcu, Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen IDF Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda U18 Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Elif Dilara, ülkemizi ve ilçemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etti. Azmi, disiplini ve üstün performansıyla Avrupa'nın zirvesine çıkan sporcumuzu yürekten kutluyor; bu başarıda emeği geçen ailesine, antrenörlerine ve tüm destekçilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Slovakya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tavaslı Elif Dilara Davulcu Avrupa dart şampiyon oldu - Son Dakika

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