Tavşanlı'da 17 milyon TL'lik tesis yenileme ihalesi 5 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavşanlı'da 17 milyon TL'lik tesis yenileme ihalesi 5 Ekim'de yapılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tavşanlı\'da 17 milyon TL\'lik tesis yenileme ihalesi 5 Ekim\'de yapılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavşanlı'da spor altyapısını güçlendirecek Karakova Spor Tesisleri yenileme projesinde ihale tarihi 5 Ekim olarak belirlendi. Yaklaşık 17 milyon TL'lik yatırımla saha zeminleri, aydınlatma, ek tribün ve skorboardlar yenilenerek sporculara daha modern imkanlar sunulacak.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde spor altyapısının güçlendirilmesi ve sporculara daha modern imkanlar sunulması amacıyla hazırlanan Karakova Spor Tesisleri yenileme projesinde ihale tarihi belli oldu. Yaklaşık 17 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilecek dev proje kapsamında tesis baştan aşağı yenilenecek.

Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, ilçedeki spor potansiyelini artırmak, kulüplere ve vatandaşlara daha güvenli ve nitelikli alanlar sunmak amacıyla kapsamlı bir yatırım projesi başlattı. Karakova Spor Tesisleri'nin saha bakım, yenileme ve tadilat çalışmalarına ilişkin ihalenin 5 Ekim tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Proje kapsamında Karakova Spor Tesisleri içerisinde yer alan Cemil Sarıfedai sahasının zemini tamamen yenilenecek ve ilave ışıklandırma sistemleri kurulacak. Fevzi Coşgun sahasına ise modern aydınlatma sistemleri kazandırılırken, artan seyirci kapasitesi göz önünde bulundurularak ek tribün inşası yapılacak. Ayrıca tesisteki üç ayrı sahanın da skorboardları son teknoloji ürünlerle yenilenecek.

Yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yaşar Taha Pişkiner, tesislerin yenilenmesiyle ilçedeki spora erişimin daha güçlü hale geleceğini belirtti. Pişkiner, "Tavşanlı'da spor altyapısını güçlendirmek ve gençlerimize modern imkanlar sunmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Bülent Küçük'e ve desteklerini esirgemeyen Kütahya Milletvekilimiz Mehmet Demir'e teşekkür ediyorum. Yenilenen tesislerimizle birlikte Tavşanlı'nın spor alanındaki potansiyelini çok daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
GüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Baba Vanga’dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
15:21
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
15:05
Genel Kurul’da dikkat çeken anlar DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 18:11:24. #7.13#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da 17 milyon TL'lik tesis yenileme ihalesi 5 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei