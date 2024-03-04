Tavşanlı\'da Bilek Güreşi Sporcuları Yeni Madalyalar İçin Çalışıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bilek Güreşi Türkiye ve dünya derecesi alan sporcular, yeni madalyalar için çalışmalarını sürdürüyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bilek Güreşi Türkiye ve dünya derecesi alan sporcular, yeni madalyalar için çalışmalarına devam ediyor. İki yıldır bu sporu yaptığını söyleyen Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nisa Güneş, "Geçen sene bölge üçüncüsü oldum, bu sene Türkiye şampiyonu oldum. Milli takım seçmelerine hazırlanıyorum" şeklinde konuştu.
Bilek güreşinde başarılı bir sporcu olmak istediğini ifade eden ve 3 yıldan bu yana bile güreşi yaptığını belirten Rümeysa Sam ise, "3 yıldır bu sporu yapıyorum, Türkiye'de ve Avrupa'da birinciliğim var. Bu sene okullar arasında kendi kilomda birinci oldum. Hedefim her sene milli takıma gitmek. Bu spora, antrenör babam başlattı. Pandemi döneminde babam ile bilek güreşi yaparken beni keşfetti" dedi.
Sporcu Osman Koç da, "İki senedir bu sporu yapıyorum. Güç sporu ve zevkli olduğu için bu spora başladım. Geçen sene Kütahya'daki yarışmalarda yenilince hırs yaptım ve bu sene hem sağ hem de sol kol Kütahya birincisi oldum" ifadelerini kullandı.
Bilek Güreşi sporuna 2016 yılında başlayan, Bilek Güreşi Antrenörü ve İl Hakemi Fatih Sam, "Bilek Güreşi il hakemiyim ve il antrenörüyüm. Ayrıca bedensel engelliler bilek güreşi sporcusuyum. 2016 yılından bu yana lisanslı olarak bu sporu yapıyorum ve Kütahya'yı temsil ediyorum. Bir tane Türkiye üçüncülüğüm var. Daha sonrakiler dördüncülük ve farklı derecelerim var. Şimdi ise çocukları yetiştiriyorum Ada stadında. Sağ olsun ilçe müdürümüz bize burada alan tahsis etti. Kendi malzemelerimiz ve antrenman metotlarımız ile çalışıyoruz. Her sene düzenlenen okul sporları olsun, Türkiye Bilek Güreşi Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye şampiyonasına, milli takım seçmelerine katılıyoruz. Geçtiğimiz yıl sporcumuz Rümeysa Sam sol kolda Türkiye şampiyonu oldu, Avrupa şampiyonu ve dünya ikinciliği var. Bu sene okul sporlarında birincilik elde etti. Yine Nisa Güneş, sağ ve sol kolda birinci oldu. Ayrıca kendim bedensel engelliyim ve spor yapmak istedim. Kütahya'da bilek güreşi yarışmalarında Zinde Gençlik Spor Kulübü'nde katıldım ve dereceler aldım. Daha çok çalışıp daha çok başarılar elde etmek için çalışıyoruz. Haftanın 3 günü antrenman yapıyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA
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