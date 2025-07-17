Tavşanlı\'da Coşkulu Bisiklet Turu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yazın gelişi coşkulu bir bisiklet turuyla kutlandı.

Tavşanlı Doğa Sporları Derneği tarafından organize edilen "Yaza Merhaba Bisiklet Turu"na ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlikte, katılımcılar yaklaşık 20 kilometrelik bir şehir turu attı. Renkli görüntülere sahne olan bisiklet turu, Tepecik Beldesi, Çardaklı ve Göbel Termal ziyaretleri sonrası yine Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Etkinlik, spor ve doğa severleri bir araya getirerek keyifli anlar yaşattı. Dernek yetkilileri, bu tür organizasyonlarla bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti. - KÜTAHYA