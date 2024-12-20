Tavşanlı'da Heyecanlı Dart Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Tavşanlı'da Heyecanlı Dart Turnuvası Düzenlendi

Tavşanlı\'da Heyecanlı Dart Turnuvası Düzenlendi

Tavşanlı'da okul sporları kapsamında dart eleme turnuvası coşkuyla gerçekleştirildi.

20.12.2024 10:19
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, okul sporları kapsamında düzenlenen yıldızlar (kız/erkek) dart eleme turnuvaları büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, müsabakaların yapıldığı Tavşanlı Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek sporcular, antrenörler ve hakemlerle bir araya geldi. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Kütahya İl Temsilcisi Hasan Gökkaya'dan turnuva hakkında bilgi alan Küçükkağnıcı, sporculara ve hakemlere başarı dileklerinde bulundu.

Tavşanlı, Domaniç ve Emet ilçelerinden gelen öğrencilerin katıldığı turnuva, yoğun rekabet ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Hasan Gökkaya ve dart il hakemleri tarafından yönetilen müsabakalarda öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın ev sahibi olan Tavşanlı Gençlik Merkezi Müdürü ve Tavşanlı Gençlik ve Spor Müdürü Vekili Mustafa Sert'e, organizasyonda emeği geçenlere ve turnuvayı destekleyenlere teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tavşanlı'da Heyecanlı Dart Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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