Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle voleybol müsabakası gerçekleşti.
Tavşanlı İlçe Spor Salonunda kadınlar arasında gerçekleştirilen müsabakayı Moymuldan Yetişenler Derneği organize etti.
Moymuldan Yetişenler Derneği ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Tavşanlı İlçe Spor Salonunda Moymul Spor'un eski efsane voleybolcuları, Hafize Sarıfedai, Aylin Bacaksız, Sema Aksoy,Figen Er, Havva Tuncel, Zerrin Bozbey, Tuğba Gönen, Yasemin Derya, Müfide Karakaya ile Tavşanlı voleybolcuları arasında seyir zevki yüksek bir müsabaka oynandı. Aynı zamanda eski bir voleybolcu olan Moymuldan Yetişenler Derneği başkanı Hafize Sarıfedai bu müsabakaları geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti. Müsabaka geçmişte voleybol hakemliği de yapan Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Nergiz Erdem tarafından voleybol oyun kuralları çerçevesinde yönetildi.
Müsabaka sonunda ödül töreni gerçekleştirilirken her iki takım voleybolcuları madalyalarını Moymul'un voleybol duayeni Hasan Hüseyin Demirçeken ve her zaman sporun destekçisi olan Moymul Ortaokulu emekli müdürü Şerif Ali Aygün'den aldı. Sonrasında emektar antrenörleri Hasan Hüseyin Demirçeken ve emekli okul müdürü Şerif Ali Aygün'e sporcuları tarafından çiçek takdim edildi. Duygusal anların yaşandığı törende sporcuları ile gurur duyduklarını ifade ettiler.
Son olarak, dernek başkanı Hafize Sarıfedai fair -play çerçevesinde oynanan müsabakaya katılımları için tüm sporculara ve ilçe spor personeline teşekkür etti. - KÜTAHYA
Son Dakika › Spor › Tavşanlı'da Kadınlar Günü'ne Özel Voleybol Müsabakası - Son Dakika
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