Tavşanlı'da Spor Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Spor

Tavşanlı'da Spor Güvenlik Toplantısı

Tavşanlı\'da Spor Güvenlik Toplantısı

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, spor müsabakalarındaki güvenlik önlemleri ele alındı.

11.10.2024 13:56
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Tavşanlı Kaymakamlık Binası'nda düzenlenen İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısına, Kaymakam Hayrettin Baskın başkanlık etti. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı vekili J. Asb. Kd. Bçvş. Ahmet Tokbaş, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, kurum amirleri ve takım yöneticileri katıldı. Kaymakam Baskın'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren spor takımlarının maçlarında güvenliğin sağlanması için alınacak tedbirler ele alındı. Özellikle Ada Stadı ve Karakova Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakalarda alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü. Ayrıca, 2024-2025 Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele edecek olan TKİ Tavşanlı Linyitspor ve Tepecikspor'un Tavşanlı Ada Stadı'nda yapacağı müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri görüşülüp karara bağlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tavşanlı'da Spor Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

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