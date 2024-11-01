Tavşanlı'da Spor Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Spor

Tavşanlı'da Spor Güvenlik Toplantısı

Tavşanlı\'da Spor Güvenlik Toplantısı

Tavşanlı'da spor takımlarının güvenliği için alınacak önlemler görüşüldü. 7 kişiye yasak geldi.

01.11.2024 10:53
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Tavşanlı Kaymakamlık Binası'nda düzenlenen İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısına, Kaymakam Hayrettin Baskın başkanlık etti. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Canberk Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, kurum amirleri ve takım yöneticileri katıldı. Kaymakam Baskın'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren spor takımlarının maçlarında güvenliğin sağlanması için alınacak tedbirler ele alındı. Özellikle Ada Stadı ve Karakova Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakalarda alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü. Saha içerisine yaka kartı bulunmayanların alınmaması gerektiği bir kez daha vurgulanırken, Bölgesel Amatör Lig maçlarında maç bittikten sonra, hakem ve futbolcuların soyunma odasına geçmesi ile birlikte kulüp başkan ve yöneticilerin sahaya girebileceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz olaylardan dolayı 7 kişiye sezon boyunca maça girme yasağı konuldu.

Toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hayrettin Baskın, Yerel Haberler, Güvenlik, Tavşanlı, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tavşanlı'da Spor Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

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