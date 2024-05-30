Tavşanlı'dan 5 sporcu milli formayı giyecek - Son Dakika
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Spor

Tavşanlı'dan 5 sporcu milli formayı giyecek

Tavşanlı\'dan 5 sporcu milli formayı giyecek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 5 sporcu, 31 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 28. Balkan Çocuklar Karate Turnuvası'nda milli formayı giyecek ve şampiyonluk için mücadele edecek. Milli antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı, turnuva öncesi sporcuların ülkemizi milli takımda temsil etme gururunu yaşadıklarını belirtti. Tavşanlı'nın karatecileri son 3 yılda milli takımda 30 kez bulunarak önemli bir başarıya imza attılar. Milli takımın hedefi, şanlı bayrağımızı en üste taşımak ve turnuvadan şampiyonluklarla dönmektir.

30.05.2024 13:27
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 5 sporcu, 31 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 28. Balkan Çocuklar Karate Turnuvası'nda milli formayı giyecek ve şampiyonluk için mücadele edecek.

Milli antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı yapılacak şampiyona öncesi, "İki yıldır olduğu gibi bu yıl da ülkemizi milli takımda temsil etme gururunu yaşıyoruz. 31 Mayıs - 2 Haziran 2024 Tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 28. Balkan Çocuklar Karate Turnuvası'nda ülkemizi milli takımda 5 sporcumuzla temsil ediyoruz. Sporcularımız İsmail Ege Özhan, Yüsra Bozbey, Ceyla Topatan, Hilal Kurnaz ve Zümra Melek Karakaya kendi kategorilerinde milli armayla mücadele edecekler" cümlelerine yer verdi.

Aynı zamanda kulübün Başantrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı ve antrenör Fatma Özhan da milli takımda yer alacaklar.

Tavşanlı'nın karatecileri, son 3 yılda milli takımda 30 kez bulunarak önemli bir başarıya imza attılar .

Antrenör Alımcı, "Millilerimizin hedefi geçen yıl da olduğu gibi şanlı bayrağımızı en üste taşımak ve bu prestijli turnuvadan şampiyonluklarla dönmektir" diyerek kararlılıklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tavşanlı'dan 5 sporcu milli formayı giyecek - Son Dakika

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