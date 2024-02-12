Tavşanlı Gençlikspor ve Tavşanlı Gençlergücü Kupalarını Aldı - Son Dakika
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Tavşanlı Gençlikspor ve Tavşanlı Gençlergücü Kupalarını Aldı

Tavşanlı Gençlikspor ve Tavşanlı Gençlergücü Kupalarını Aldı

Tavşanlı Gençlikspor, Tavşanlı 1. Amatör Küme A Grubu'nda şampiyon olarak kupayı kazandı. Tavşanlı Gençlergücü ise B Grubu'nda şampiyonluk elde etti. ASKF Kütahya yönetim kurulu üyesi Ali Can Uz, törende şampiyon takımlara kupalarını takdim etti. Tavşanlı Gençlikspor Kulüp Başkanı Fikret Çardak ve Tavşanlı Gençlergücü Kulüp Başkanı Talip Üstünel, gelecek sezonlarda daha büyük başarılara imza atmak için çalışacaklarını belirtti. ASKF Kütahya Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Uz ise Tavşanlı futbolunun gelişiminden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

12.02.2024 13:28  Güncelleme: 13:31
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Tavşanlı Gençlikspor ve Tavşanlı Gençlergücü kupalarını aldı.

2023-2024 sezonu Tavşanlı 1. Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Tavşanlı Gençlikspor, rakibini yenerek kupayı evine götürdü. B Grubu'nda ise şampiyonluk koltuğuna Tavşanlı Gençlergücü oturdu.

Karakova Sentetik Sahalarında düzenlenen törende, ASKF Kütahya yönetim kurulu üyesi Ali Can Uz, şampiyon takımlara kupalarını takdim etti. Törene, her iki takımın futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileri ile çok sayıda futbolsever katıldı.

Tavşanlı Gençlikspor Kulüp Başkanı Fikret Çardak, "Bu şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu başarı, futbolcularımızın özverili çalışmasının ve teknik heyetimizin taktik becerilerinin bir sonucudur. Önümüzdeki sezonlarda da bu başarımızı sürdürmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Tavşanlı Gençlergücü Kulüp Başkanı Talip Üstünel, "Bu kupayı almaktan dolayı çok mutluyuz. Taraftarlarımıza ve bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Gelecekte de daha büyük başarılara imza atmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

ASKF Kütahya Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Uz, "Her iki takımı da göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ederim. Tavşanlı futbolu her geçen gün daha da gelişiyor. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Gelecekte de Tavşanlı'dan daha nice başarılı takımların çıkacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Törende, şampiyon takımların futbolcuları ve teknik heyeti tebrik edildi ve hatıra fotoğrafları çekildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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