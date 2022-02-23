Tavşanlı Karate Okulu'ndan 50 madalya - Son Dakika
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Tavşanlı Karate Okulu'ndan 50 madalya

23.02.2022 12:29
Tavşanlı Karate Okulu'ndan 50 madalya

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü sporcuları, Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 'Okul Sporları Minikler, Küçükler ve Yıldızlar Karate İl Birinciliği Müsabakası'nda 44 madalya kazandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü sporcuları, Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 'Okul Sporları Minikler, Küçükler ve Yıldızlar Karate İl Birinciliği Müsabakası'nda 44 madalya kazandı.

Yine aynı haftasonu aynı yerde düzenlenen, Sakarya' Kocaeli ve Bursa gibi Karate'de en başarılı illerin de katıldığı Okul sporları Lise Gençler Grup Müsabakalarında Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 2 birincilik, 3 İkincilik ve üçüncülük elde ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.

Sporcuların antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı, "Artık sadece ilimizde değil, bölgemiz ve ulusal çapta dereceler alıyoruz. Sporcularımızın bu yılki hedefleri milli takıma girmek. Bu yıl hedefimize daha da yakınız. 2018 yılından bu yana 440 madalyaya ulaştık. 4 yılda, katıldığımız 58 yarışmada 440 madalya kazandık. İlimizi en iyi şekilde temsil ettik. Şimdi hedefimiz ülkemizi temsil etmektir" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Dumlupınar, Tavşanlı, Sakarya, Kütahya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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