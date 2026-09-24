Tavşanlı Linyitspor taraftarı Tavşanlı Tayfa yeni sezonda basınla iş birliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavşanlı Linyitspor taraftarı Tavşanlı Tayfa yeni sezonda basınla iş birliği yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tavşanlı Linyitspor taraftarı Tavşanlı Tayfa yeni sezonda basınla iş birliği yapacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Tavşanlı'da, TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftar grubu Tavşanlı Tayfa yeni sezon öncesi yapılanma toplantısı yaptı. Toplantıda tribün organizasyonları ve basınla koordineli hareket edilmesi, takımın profesyonel liglere taşınması için sorumluluk alınması görüşüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Profesyonelliğe Peçiş Ligi temsilcilerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor'un taraftar grubu "Tavşanlı Tayfa", yeni sezon öncesinde yeni bir yapılanmaya giderek hazırlıklarına başladı.

Bir araya gelen kırmızı-siyahlı sevdalılar, yaklaşan yeni sezon öncesinde tribünlerde ve tesislerde gerçekleştirilecek çalışmaları masaya yatırdı. Taraftar liderleri ve üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yeni sezonda takıma nasıl daha etkin destek verilebileceği ve tribün organizasyonlarının kalitesinin nasıl artırılacağı konuları detaylıca görüşüldü.

Toplantıda öne çıkan en önemli başlıklardan biri ise basın ile kurulacak güçlü iş birliği oldu. "Tavşanlı Tayfa" yetkilileri, yeni sezonda yerel ve ulusal basınla koordineli bir şekilde hareket edeceklerini, yapıcı, birleştirici ve daha aktif bir taraftar profili çizeceklerini ifade ettiler. Takımın başarısı için camia olarak kenetlenme çağrısında bulunan taraftarlar, TKİ Tavşanlı Linyitspor'u hak ettiği profesyonel liglere taşımak adına tribünlerde üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini vurguladılar.

Kaynak: İHA
Tki Tavşanlı LinyitsporTavşanlı LinyitsporTavşanlıKütahyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
Mansur Yavaş’ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
13:17
Sadettin Saran pes etmedi ABD’li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
12:44
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:58
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 13:24:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Tavşanlı Linyitspor taraftarı Tavşanlı Tayfa yeni sezonda basınla iş birliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei