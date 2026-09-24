Tavşanlı Linyitspor taraftarı Tavşanlı Tayfa yeni sezonda basınla iş birliği yapacak

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Profesyonelliğe Peçiş Ligi temsilcilerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor'un taraftar grubu "Tavşanlı Tayfa", yeni sezon öncesinde yeni bir yapılanmaya giderek hazırlıklarına başladı.

Bir araya gelen kırmızı-siyahlı sevdalılar, yaklaşan yeni sezon öncesinde tribünlerde ve tesislerde gerçekleştirilecek çalışmaları masaya yatırdı. Taraftar liderleri ve üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yeni sezonda takıma nasıl daha etkin destek verilebileceği ve tribün organizasyonlarının kalitesinin nasıl artırılacağı konuları detaylıca görüşüldü.

Toplantıda öne çıkan en önemli başlıklardan biri ise basın ile kurulacak güçlü iş birliği oldu. "Tavşanlı Tayfa" yetkilileri, yeni sezonda yerel ve ulusal basınla koordineli bir şekilde hareket edeceklerini, yapıcı, birleştirici ve daha aktif bir taraftar profili çizeceklerini ifade ettiler. Takımın başarısı için camia olarak kenetlenme çağrısında bulunan taraftarlar, TKİ Tavşanlı Linyitspor'u hak ettiği profesyonel liglere taşımak adına tribünlerde üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini vurguladılar.