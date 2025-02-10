Tavşanlı Lisesi Bilek Güreşinde Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tavşanlı Lisesi Bilek Güreşinde Şampiyon

Tavşanlı Lisesi Bilek Güreşinde Şampiyon

Tavşanlı Atatürk Lisesi, Kütahya Bilek Güreşi’nde 2 birincilik ve 2 üçüncülük ile önemli başarılar elde etti.

10.02.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da düzenlenen Bilek Güreşi İl Şampiyonasında Tavşanlı Atatürk Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.

Öğrencilerden Rumeysa Sam 75 kg'da il birincisi, Cihan Koçyiğit 65 kg'da il birincisi, Sibel Erol 75 kg'da il üçüncüsü ve Arif Taşbaş 75 kg'da il üçüncüsü oldu. Şampiyonada dereceye giren öğrencilerin başarısı okul yönetimini ve öğretmenleri gururlandırdı. Özellikle Rumeysa Sam ve Cihan Koçyiğit'in il birincisi olarak bölge şampiyonasında Kütahya'yı temsil edecek olması, okulun adını daha da duyurdu.

Antrenör ve Beden Eğitimi Öğretmeni Emrah Özer, sporcularını tebrik ederek başarılarından dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Öğrencilerin azimli çalışmaları ve yetenekleri sayesinde bu başarıyı elde ettiklerini belirten Özer, bölge şampiyonasında da başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Bu başarı, Tavşanlı Atatürk Lisesi'nin spor alanındaki yetenekli öğrencilere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Okul yönetimi, öğrencilerin sporla ilgilenmelerini destekleyerek onların gelişimine katkıda bulunmaya devam edecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tavşanlı, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tavşanlı Lisesi Bilek Güreşinde Şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:43:51. #1.13#
SON DAKİKA: Tavşanlı Lisesi Bilek Güreşinde Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.