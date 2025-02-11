Tavşanlı U18 Kız Basketbol Takımı İl İkincisi Oldu

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Tavşanlı Çınar Spor Kulübü U18 Kız Basketbol Takımı, Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda önemli bir başarıya imza atarak il ikincisi oldu.

U 18 Kız basketbol takımına Tavşanlı Kapalı Spor Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Ailelerin de katılımı ile gerçekleştirilen kupa töreni sonrası konuşan Kulüp Başkanı Abdullah Çınar, takımın başarısıyla ilgili duygularını ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

"Tavşanlı'da kurmuş olduğumuz basketbol takımımız ile yaptığımız çalışmalar ve bunun neticesinde maçlar ile elde ettiğimiz başarılarımız var. En son U18 kız takımımız ile çalışmalarımızın ve emeğimizin karşılığını aldık. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca U11 ve U12 takımlarımız ile de antrenmanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda başarılarımızı daha fazla arttırarak ve fazla çocuğumuza hizmet vererek sporumuzu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız hem milli takıma hem de ilçemize basketbol sporunu tanıtmak kazandırmak ve bu konuda yetenekli çocuklarımızı belli bir noktaya getirebilmek." - KÜTAHYA