Tavşanlılı Güreşçi Efe Nuh Dinçer Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tavşanlılı Güreşçi Efe Nuh Dinçer Türkiye Üçüncüsü Oldu

Tavşanlılı Güreşçi Efe Nuh Dinçer Türkiye Üçüncüsü Oldu

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Efe Nuh Dinçer, Ankara'da düzenlenen 11-13 Yaş Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu. Dinçer, milli takım kampına katılma hakkı kazandı.

30.07.2024 11:08  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Ankara Keçiören 11-13 Yaş Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan Efe Nuh Dinçer, Türkiye üçüncüsü oldu.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen 11-13 yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, 30 kilo kategorisinde mücadele eden Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Efe Nuh Dinçer, 130 rakibi arasından sıyrılarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Dinçer, bu başarısıyla milli takım kampına katılma hakkı kazandı.

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Ahmet Yaşar Yıldız, maçlar sırasında yüksek performans sergileyen Efe Nuh Dinçer'in gelecekte adını Avrupa ve dünya minderlerine yazdıracağına inandığını belirtti. Yıldız, "Efe, Allah vergisi bir yeteneğe sahip. İnanıyorum ki alt yapımızda yetişen sporcular ilerleyen zamanlarda dünya çapında sporcu olacaklar. Bunun için daha çok çalışıp kürsüde kalmaya devam edeceğiz," dedi.

Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, genç sporcunun başarısını kutlayarak, "Efe Nuh Dinçer'in başarısı, Tavşanlı'mız için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, spora verilen önemin ve desteğin bir göstergesidir. Efe'yi ve antrenörünü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Milli Takım, Tavşanlı, Türkiye, Ankara, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tavşanlılı Güreşçi Efe Nuh Dinçer Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 13:10:10. #1.12#
SON DAKİKA: Tavşanlılı Güreşçi Efe Nuh Dinçer Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement