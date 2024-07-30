Tavşanlılı Güreşçi Efe Nuh Dinçer Türkiye Üçüncüsü Oldu

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Ankara Keçiören 11-13 Yaş Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan Efe Nuh Dinçer, Türkiye üçüncüsü oldu.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen 11-13 yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, 30 kilo kategorisinde mücadele eden Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Efe Nuh Dinçer, 130 rakibi arasından sıyrılarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Dinçer, bu başarısıyla milli takım kampına katılma hakkı kazandı.

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Ahmet Yaşar Yıldız, maçlar sırasında yüksek performans sergileyen Efe Nuh Dinçer'in gelecekte adını Avrupa ve dünya minderlerine yazdıracağına inandığını belirtti. Yıldız, "Efe, Allah vergisi bir yeteneğe sahip. İnanıyorum ki alt yapımızda yetişen sporcular ilerleyen zamanlarda dünya çapında sporcu olacaklar. Bunun için daha çok çalışıp kürsüde kalmaya devam edeceğiz," dedi.

Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, genç sporcunun başarısını kutlayarak, "Efe Nuh Dinçer'in başarısı, Tavşanlı'mız için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, spora verilen önemin ve desteğin bir göstergesidir. Efe'yi ve antrenörünü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA