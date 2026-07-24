Tavşanlılı karateciler ilçenin gururu oldu

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Tavşanlılı karateciler tarihi bir başarıya imza attı. 337 Kulüp ve bin 140 sporcunun katıldığı dev organizasyonda sadece 6 kategoride mücadele eden Tavşanlı ekibi, genel klasmanda Türkiye 10'uncusu oldu.

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü ve Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü bünyesinde yetişen 10 sporcu, şampiyonadan 1 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü ve 3 Türkiye beşinciliği çıkardı. Takım madalyalarıyla birlikte toplamda 11 madalya ve 2 kupa kazanan Tavşanlılı karateciler, katıldıkları kategorilerdeki yüksek başarı oranıyla göz doldurdu.

Şampiyonaya damga vuran en önemli derecelerden biri Ümit ve Genç Kadın Takım Kata kategorisinde elde edildi. Asiye Irmak Atılgan, Beril Nil Yüksek, Elizan Sağlam ve Nimet Berra Karakuzu'dan oluşan A Takımı Türkiye şampiyonu olarak altın madalyayı boynuna takarken; Yüsra Bozbey, Hilal Kurnaz ve İrem Sargın'dan oluşan B Takımı ise aynı kategoride Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Ferdi derecelerde ise; Ümit Kadın Kata'da Hilal Kurnaz ile Genç Erkek 68 Kilo Kumite'de Yiğit Kunt Türkiye ikincisi; Genç Kadın Kata'da Beril Nil Yüksek ve Genç Erkek 76 Kilo Kumite'de Eymen Sayan Türkiye üçüncüsü oldu.

Ocak ayından bu yana İstanbul, Uşak, Kocaeli ve Samsun'da gerçekleştirilen 4 etaplı zorlu milli takım seçme sürecini tamamlayan Tavşanlı ekibi, bu süreçte toplam 5 Türkiye şampiyonluğu, 4 ikincilik ve 7 üçüncülük elde etti. Toplanan puanlar neticesinde Samsun'a giden 10 sporcunun tamamı, 2026 yılı içerisinde düzenlenecek uluslararası müsabakalarda milli takım adına mücadele etme hakkı kazandı.

Elde edilen başarının tesadüf olmadığını, 5 aylık yoğun ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Başantrenör Mustafa Oğulcan Alımcı, "Samsun'da 10 sporcumuzla yalnızca 6 kategoride mücadele ederek 337 kulüp arasında Türkiye 10'uncusu olmamız bizim için son derece değerli. Tavşanlı'da yıllardır oluşturmaya çalıştığımız planlı sporcu yetiştirme sisteminin karşılığını aldık. Tesis ve imkan desteği sağlayan Tavşanlı Belediyemize, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, antrenörümüz Sıla Yel'e ve fedakar ailelerimize teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.