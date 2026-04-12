Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tayfur Bingöl: 'Galatasaray'dan 1 puan güzel bir sonuç'

12.04.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken Tayfur Bingöl, maç sonrası açıklamalar yaptı.

KOCAELİSPORLU Tayfur Bingöl, " Galatasaray, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım, güçlerini biliyorduk. Selçuk Hoca'ya, ekibine, başkanımıza, yönetimimize herkese teşekkür ederiz. Bizim için çok güzel bir puandı" dedi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kocaelispor deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından yeşil-siyahlı ekibin tecrübeli futbolcusu Tayfur Bingöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya çok iyi konsantre olduklarını dile getiren Tayfur Bingöl, "Maça hafta içi çok iyi konsantre olmuştuk. Ben de 'geliyoruz' diye bir post atmıştım. Bugün buradaydık. Alnımızın akıyla hem Kocaelispor taraftarı hem biz hem Hodri Meydan çok güzel bir puan aldık. Çok da güzel bir asist yaptım Bruno'ya. O da çok güzel değerlendirdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım, güçlerini biliyorduk. Selçuk Hoca'ya, ekibine, başkanımıza, yönetimimize herkese teşekkür ederiz. Bizim için çok güzel bir puandı" şeklinde konuştu.

'MOTİVASYON ANLAMINDA ZORLUK ÇEKMEDİK'

Karşılaşma öncesinde yapılan açıklamaların kendilerini motive ettiğini söyleyen Tayfur Bingöl, "Motivasyon anlamında zorluk çekmedik. Sahada elimizden gelen her şeyi yaptık. Bizi etkilemez yani, daha çok motivasyonumuzu artırır. Galatasaray'a da yolunda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Tayfur Bingöl, Galatasaray, Kocaelispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 00:41:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.