Tayfur Bingöl: 'Galatasaray'dan 1 puan güzel bir sonuç'

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kocaelispor deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından yeşil-siyahlı ekibin tecrübeli futbolcusu Tayfur Bingöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya çok iyi konsantre olduklarını dile getiren Tayfur Bingöl, "Maça hafta içi çok iyi konsantre olmuştuk. Ben de 'geliyoruz' diye bir post atmıştım. Bugün buradaydık. Alnımızın akıyla hem Kocaelispor taraftarı hem biz hem Hodri Meydan çok güzel bir puan aldık. Çok da güzel bir asist yaptım Bruno'ya. O da çok güzel değerlendirdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım, güçlerini biliyorduk. Selçuk Hoca'ya, ekibine, başkanımıza, yönetimimize herkese teşekkür ederiz. Bizim için çok güzel bir puandı" şeklinde konuştu.

'MOTİVASYON ANLAMINDA ZORLUK ÇEKMEDİK'

Karşılaşma öncesinde yapılan açıklamaların kendilerini motive ettiğini söyleyen Tayfur Bingöl, "Motivasyon anlamında zorluk çekmedik. Sahada elimizden gelen her şeyi yaptık. Bizi etkilemez yani, daha çok motivasyonumuzu artırır. Galatasaray'a da yolunda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.